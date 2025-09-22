Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 вересня 2025 року.

У завершальному поєдинку 6-го туру УПЛ київське Динамо на власному полі зіграло внічию 2:2 з Олександрією. Це була вже друга зустріч суперників за останній тиждень — у Кубку України «біло-сині» перемогли 2:1, але цього разу взяти максимум очок не вдалося.

Старт поєдинку став холодним душем для киян: вже на першій хвилині Сергій Булеца, який раніше належав Динамо, відкрив рахунок після відскоку біля штрафного майданчика. Господарі довго не могли зрівняти рахунок, але перед перервою їм допоміг дальній навіс Бражка — м’яч залетів у ворота, нікого не зачепивши.

У другому таймі кияни вже повели: на 63-й хвилині Піхальонок заробив пенальті та сам реалізував його ударом у правий кут. Здавалося, що Динамо дотисне суперника, але наприкінці зустрічі груба помилка Михавка призвела до швидкої атаки гостей, яку завершив точним ударом Хуссейн.

Фінальні хвилини видалися нервовими — Жонатан з Олександрії отримав дві жовті картки та залишив поле, однак часу на переможний гол у киян уже не залишилося.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Олександрія у рамках шостого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Динамо Київ — Олександрія 2:2

Голи: Бражко, 40, Піхальонок, 63 (пен.) — Булеца, 1, Хуссейн, 86



Динамо Київ: Моргун — Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак — Бражко — Волошин (Яцик, 85), Піхальонок (Буяльський, 77), Шапаренко, Шола (Ярмоленко, 77) — Герреро (Бленуцe, 46).



Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Беїратче, Огарков (Жота, 83) — Шостак (Хуссейн, 73), Фернандо, Булеца — Козак (Жонатан, 64), Кулаков (Кастільйо, 46), Цара (Боль, 46).



Попередження: Волошин — Жонатан

На 90+4-й хвилині був вилучений Жонатан да Сілва (Олександрія) (друге попередження).