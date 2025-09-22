Україна

Два вихідних за "божевільну" перемогу.

Воротар криворізького Кривбасу Олександр Кемкін висловився після неймовірної перемоги над Епіцентром (5:4) в матчі шостого туру УПЛ. Його слова наводить You-Tube-канал Кривбасу.

"Це божевілля якесь для вболівальників. Це був дуже цікавий матч. Але для мене це не дуже добре, тому що я не люблю пропускати так багато м’ячів. Потрібно працювати над обороною, над своєю роботою – це моя зона відповідальності. Будемо з кожним матчем додавати.

Топ-емоції, тому що заради цих емоцій я граю в футбол. Я хочу приносити результат команді, хочу робити різницю на футбольному полі. Так що з Епіцентром це вдалося зробити.