Два вихідних за "божевільну" перемогу.
Кемкін, getty images
22 вересня 2025, 20:47
Воротар криворізького Кривбасу Олександр Кемкін висловився після неймовірної перемоги над Епіцентром (5:4) в матчі шостого туру УПЛ. Його слова наводить You-Tube-канал Кривбасу.
"Це божевілля якесь для вболівальників. Це був дуже цікавий матч. Але для мене це не дуже добре, тому що я не люблю пропускати так багато м’ячів. Потрібно працювати над обороною, над своєю роботою – це моя зона відповідальності. Будемо з кожним матчем додавати.
Топ-емоції, тому що заради цих емоцій я граю в футбол. Я хочу приносити результат команді, хочу робити різницю на футбольному полі. Так що з Епіцентром це вдалося зробити.
Ми в Чернігові провели дуже важкий матч. Всі хлопці намагалися виграти, віддавали все на полі. Але з Епіцентром ми, я вважаю, зробили роботу над помилками. В Чернігові ми не забили дуже багато м’ячів, а в цьому матчі нам це вдалося.
Що сказав ван Леувен? Похвалив нас, дав два вихідних і сказав, що ці два дні не хоче нікого бачити", – сказав Кемкін.