Керманич Кривбасу прокоментував перемогу над Епіцентром.

Криворізький Кривбас у матчі шостого туру української Прем'єр-ліги в Тернополі обіграв кам’янець-подільський Епіцентр.

Епіцентр — Кривбас 4:5 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Патрік ван Леувен прокоментував виступ власної команди.

"У цілому зрозуміло — ми мали складний тиждень із великою кількістю переїздів. Сьогодні наша команда дуже легко забивала, але і так само легко пропускала. Це додало супернику енергії. У своїх моментах ми мали бути ще ефективнішими.

Такі рахунки в моїй кар’єрі траплялись більше в юнацькому футболі, аніж на професійному рівні.

Я хочу висловити велику подяку всій команді за цей тиждень: за домашню гру, за кубковий матч і особливо за сьогоднішній матч. Ми провели важкий тиждень, подолали багато кілометрів, але здобули результат — три очки. І головне — ми винесли з цього поєдинку багато емоцій і командного духу.

Завершити цей важкий тиждень такою грою — це фантастика. Для вболівальників це було справжнє шоу, а для нас — чудова перемога.

Ми граємо не тільки за клуб, а і за наших фанів. Це перемога й для них — видовищний, емоційний матч.

Зараз хлопці заслуговують на кілька днів відпочинку. А потім почнемо підготовку до наступного поєдинку — знову виїзного, проти ЛНЗ", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в черкаського ЛНЗ.