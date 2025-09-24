Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку Кубка України, який відбудеться 24 вересня, розпочавшись о 18:00.

У рамках 1/16 фіналу Кубка України-2025/26 у Львові місцевий Рух прийматиме житомирське Полісся.

СЕРЕДА, 24 ВЕРЕСНЯ, 18:00. СТАДІОН УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕНИС РЕЗНІКОВ (КАМ'ЯНСЬКЕ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Львівський Рух усе ще намагається перебудуватися після відходу вже колишнього головного тренера клубу Віталія Пономарьова та одразу кількох важливих виконавців. У чемпіонаті України справи в підопічних Івана Федика йдуть не найкращим чином. За підсумками шести зіграних усіма клубами матчів нової кампанії УПЛ саме "жовто-чорні" перебувають на дні турнірної таблиці з трьома очками, здобутими ще 1 серпня.

Гравці львів'ян зазнали поразок і не відзначилися голами в кожному з трьох попередніх поєдинків чемпіонату. Із Рухом подібне сталося вперше з березня-квітня 2023 року. Цієї стадії Кубка України "жовто-чорні" дісталися не без проблем, у вольовому стилі здолавши аматорський Корміл з Яворіва, що на Львівщині.

Житомирське Полісся в свою чергу націлилося на продовження солідних виступів у Кубку. Двічі поспіль "вовки" зупинялися за крок до фіналу, тож тепер вони сподіватимуться, що з третього разу їм пощастить дістатися вирішального протистояння, а може й навіть здобути під керівництвом Руслана Ротаня свій перший за часів незалежної України значний трофей.

"Вовки" підходять до матчу у Львові на тлі двох поспіль "сухих" звитяг в УПЛ. Історія протистоянь у той же час говорить не на їхню користь, тоді як досвід колишнього керманича Олександрії — навпаки. "Містяни" мають п'ять нічиїх із Рухом у чемпіонаті й кубкову перемогу (1:0) в 1/8 фіналу сезону-2023/24, тож житомирське Полісся спробує покращити вдалу серію свого головного тренера.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Рейляну, Е. Фернандо — Руніч, Притула, Кітела — Фаал

Полісся: Бущан — Майсурадзе, Віалле, Бескоровайний, Михайліченко — Лєднєв, Шепелєв, Йосефі — А. Гонсалвеш, Філіппов, Брагару

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:1

