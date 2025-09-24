Україна

Слідкуйте за матчем з Football.ua.

Сьогодні, 24 вересня, відбудеться матч 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому вінницька Нива зустрінеться з Гріником-Спорт.

Поєдинок пройде у Вінниці на стадіоні НТК Нива. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Нива Вінниця — Гірник-Спорт:

Нива у стартових вісьмох матчах Групи A Другої ліги набрала 10 очок та посідає сьому сходинку турнірної таблиці, а у Гірника-Спорт п’ять балів та дев’ята позиція в Групі B. Віниччани до цього вибили ЮКСУ, тоді як Гірник-Спорт здолав Тростянець у серії пенальті.