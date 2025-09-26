Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 26 вересня, розпочавшись о 18:00.

У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві Кудрівка прийматиме кам'янець-подільський Епіцентр.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

П'ЯТНИЦЯ, 26 ВЕРЕСНЯ, 18:00. ОБОЛОНЬ-АРЕНА, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО КУБРЯК (ОДЕСА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Черговий тур нової кампанії найвищого за статусом дивізіону України відкриють його дебютанти, а саме четверта найкраща команда Першої ліги-2024/25 Кудрівка й переможець турніру Епіцентр. Колектив із Чернігівщини раніше розібрався з іншим новачком "еліти", вдома в третьому турі здолавши СК Полтава (3:1), але останнім часом підопічні Василя Баранова не дуже тішать своїх уболівальників результатами.

До вечірнього п'ятничного протистояння Кудрівка підходить на тлі серії з чотирьох матчів без перемог у всіх турнірах. Ба більше, у трьох із цих поєдинків гравці клубу не відзначилися бодай одним результативним ударом. Не на боці колективу з Чернігівщини й історія очних зустрічей із сьогоднішнім суперником. Так, у Першій лізі-2024/25 саме Епіцентр двічі здобув три залікових бала.

Команда Сергія Нагорняка нещодавно відсвяткувала першу свою звитягу в УПЛ, у п'ятому турі впоравшись із Рухом у Львові. Минулої неділі представник Хмельниччини в домашньому матчі чотири рази уразив ворота Кривбасу, але все одно зазнав поразки, пропустивши п'ять голів. Можлива перемога сьогодні допоможе Епіцентру наблизитися до Кудрівки в турнірній таблиці чемпіонату України.

У той же час фаворитами цього протистояння за версією букмекерів є підопічні Василя Баранова. Так, на перемогу Кудрівки можна поставити з коефіцієнтом 2.36, тоді як потенційний успіх Епіцентру оцінюється показником 3.05. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Рогозинський — Сторчоус, Лосенко — Козак, Коркішко, Тотовицький — Лєгостаєв

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Янаков — Запорожець — Хоакінете, Себеріо, Джеоване, Кирюханцев — Борячук

ЦІКАВІ ФАКТИ

Кудрівка на своєму полі в чемпіонаті ще не програвала — в 3-х матчах: 2 перемоги та нічия.

Епіцентр в чемпіонаті ще внічию не грав — в 6-ти матчах: перемоги та 5 поразок.

Кудрівка пропускала голи в усіх 6-ти матчах УПЛ.

Безгольова серія Кудрівки триває в чемпіонаті 227 хвилин.

35-й гол в УПЛ може провести Андрій Тотовицький, 15-й — Дмитро Коркішко (обидва — Кудрівка).

Кудрівка з початку чемпіонату задіяла одного легіонера, а Епіцентр — чотирьох.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА