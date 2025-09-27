Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 27 вересня, розпочавшись о 13:00.

У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 Олександрія на своєму полі прийме дебютанта УПЛ – СК Полтава.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

[13] ОЛЕКСАНДРІЯ — СК ПОЛТАВА [14]

СУБОТА, 27 ВЕРЕСНЯ, 13:00. КСК НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР СОЛОВ'ЯН (КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Після відвертого провалу на старті сезону вболівальники Олександрії можуть нарешті відчути приплив енергії та побачити промінь надії після виступів в останніх матчах.

Так, стабільними результатами команда Кирила Нестеренка поки що не радує, але після шести поразок поспіль на старті сезону у всіх турнірах, Олександрія нарешті впевнено перемогла ЛНЗ (4:1) у п'ятому турі УПЛ. Це був поворотний момент першого відрізку сезону.

Після цього була завзята гра проти київського Динамо в 1/16 фіналу Кубку України, де "містяни" поступилися (1:2), але порадували якісним опором та гарною грою в обороні і на контратаках. Це була тенденція до успіху, яка продовжилася у другій зустрічі поспіль з Динамо (2:2) у чемпіонаті, де було вирвано гідну нічию на останніх хвилинах за такої ж симпатичної гри.

Тож можна сказати, що зараз Олександрія вийшла на правильний шлях і як не підтвердити цей факт проти сусіда за турнірною таблицею, тим більше дебютанта УПЛ зі сромними амбіціями в еліті.

СК Полтава відверто поступається за своїм кадровим потенціалом більшості своїх суперників у Прем'єр-лізі, проте першу перемогу було здобуто проти міцного Вереса (1:0). Однак потім лише нічия з Карпатами (1:1), яка принесла одне очко. Всі інші ігри були програні, включаючи матч останнього туру проти Металіста 1925 (0:2). А перед цим була ще прикра поразка від тернопільської Ниви (0:3) у Кубку України.

Підопічні Ігоря Тимченка зазнають величезного тиску через провальні результати і поки вони — одні з фаворитів на останні місця в чемпіонаті. Так, звичайно, це тільки старт сезону, але поки що все виглядає саме так. Чи змінюватиметься ситуація — покажуть найближчі тури, де полтавцям протистоятимуть Полісся, Оболонь, Колос та Кривбас.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Олександрія: Долгий — Огарков, Беїратче, Кампуш, Скорко — Енріке, Булеца, Шостак — Цара, Козак, Кулаков.

СК Полтава: Єрмолов — Кононов, Савенков, Веремієнко, Бужин — Галенков, Місюра, Хахльов, Одарюк — Вівдич, Оніщенко.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Олександрія може зазнати 140 поразки в УПЛ;

- Полтава на чужому полі в чемпіонаті ще не вигравала — в трьох матчах: нічия та дві поразки;

- пропускна серія Олександрії триває в чемпіонаті шість ігор — 13 голів;

- безнічийна домашня серія Олександрії триває в УПЛ шість ігор: п'ять перемог та поразка;

- Полтава не перемагає в чемпіонаті впродовж чотирьох ігор: нічия та три поразки;

- 15 гол в УПЛ може забити Дмитро Мишньов (Олександрія), 10 — Євген Опанасенко (Полтава).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА