Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 27 вересня, розпочавшись о 15:30.

У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві луганська Зоря прийматиме столичну Оболонь.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

[9] ЗОРЯ — ОБОЛОНЬ [8]

СУБОТА, 27 ВЕРЕСНЯ, 15:30. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОМАН БЛАВАЦЬКИЙ (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Чергове протистояння в УПЛ між сусідами за турнірною таблицею. Луганська Зоря розпочала новий сезон з нулів проти ЛНЗ, після чого обіграла дебютанта Кудрівку (2:1), але потім двічі програла, поступившись Кривбасу (2:3) та Чорноморцю (1:2) у Кубку України.

Після цього була перемога над ще одним дебютантом УПЛ — Полтавою (4:1) та успіх у спарингу проти тієї ж Кудрівки (3:1). Однак після цього луганчани поступилися у двох матчах поспіль, програвши Колосу (1:3) та донецькому Шахтарю (0:1).

У своєму останньому матчі проти "гірників" команда Віктора Скрипника показала привабливий футбол і цілком могла розраховувати на очки, небезпечно проводячи контратаки та надійно граючи в обороні.

Проти "пивоварів" буде зовсім інша гра, яка вимагатиме більше атакуючих дій і більше креативних ідей для злому насиченої оборони, так що підопічні Скрипника мають непросте завдання, щоб знову зачепитися за очки.

Оболонь розпочала свій сезон дуже вдало з нульової нічиї проти Металіста 1925, після чого були перемоги над Олександрією (1:0) та львівським Рухом (2:1).

Однак потім команда Олександра Антоненка відверто забуксувала — все почалося з поразки від Металіста 1925 (0:2) у Кубку України, після чого дві поразки в УПЛ від Кривбасу (1:2) та Карпат (0:2), і лише "одне очко" у матчі проти київського Динамо (2:2).

Оболонь загалом показує якісний футбол із новими ідеями нового тренера, але стабільності поки що явно не вистачає, а також агресивності та агресії як у матчах проти грандів. "Пивоварам" необхідно перезавантажитися та усвідомити головну річ — треба набирати очки, особливо у матчах проти команд свого рівня та виходити на поле з таким самим настроєм та мотивацією, як це було проти команди Олександра Шовковського. Тоді шанси на успіх точно збільшаться...

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зоря: Сапутін — Вантух, Джордан, Башич, Жуніор — Саленко, Попара, Андрушич — Маткевич, Слесар, Будківський.

Оболонь: Чеботарьов — Суханов, Семенов, Курко, Дубко, Шевченко — Чех, Кулаковський, Черненко — Устименко, Нестеренко.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- безнічийна серія Зорі триває в чемпіонаті п'ять ігор: дві перемоги та три поразки;

- безвиграшна серія Оболоні триває в УПЛ три гри: нічия і дві поразки;

- Зоря при Віктору Скрипнику може зазнати десятої домашньої поразки в УПЛ;

- Зоря може провести 210 сухий матч в УПЛ;

- 150 матч в УПЛ може провести Євгеній Пасіч (Оболонь);

- 55 гол в УПЛ може забити Пилип Будківський (Зоря);

- десятий сухий матч в УПЛ може провести Микита Турбаєвський (Зоря).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА