Команда Василя Баранова повернулась до перемог на Оболонь-Арені.
Кудрівка — Епіцентр, фото ФК Епіцентр
26 вересня 2025, 19:57
Епіцентр:
Кудрівка — Епіцентр 2:1
Голи: Мороз, 65 (авт.), Тотовицький, 85 (пен.) — Себеріо, 33
Кудрівка: Льопка — Мачелюк, Сердюк, Шаповал, Мельничук — Лосенко (Векляк, 86), Думанюк — Козак (Світюха, 80), Сторчоус (Тотовицький, 71), Морозко (Рогозинський, 71) — Лєгостаєв (Фрімпонг, 46).
Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Кош — Є. Демченко (Беженар, 68), Себеріо (Ляшенко, 86), Джеоване — Сіфуентес, Сидун (Борячук, 68), Кирюханцев.
Попередження: Мельничук, Сердюк — Григоращук