Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 26 вересня 2025 року.

У стартовому матчі сьомого туру УПЛ новачок еліти Кудрівка здобув непросту перемогу над кам’янець-подільським Епіцентром із рахунком 2:1.

Першими відзначилися гості: на 33-й хвилині Себеріо замкнув подачу з кутового й вивів Епіцентр уперед. Після цього команда Сергія Нагорняка впевнено контролювала гру до перерви.

Однак після відпочинку господарі додали в активності й зуміли зрівняти рахунок. На 65-й хвилині після удару Думанюка м’яч рикошетом від Мороза залетів у сітку воріт Білика — автогол повернув Кудрівку в гру.

Розв’язка настала наприкінці зустрічі. На 83-й хвилині Григоращук необережно сфолив проти Світюхи у власному штрафному, і арбітр призначив пенальті. Андрій Тотовицький холоднокровно реалізував вирок, принісши своїй команді другу перемогу в сезоні.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кудрівка — Епіцентр у рамках 7-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кудрівка — Епіцентр 2:1

Голи: Мороз, 65 (авт.), Тотовицький, 85 (пен.) — Себеріо, 33



Кудрівка: Льопка — Мачелюк, Сердюк, Шаповал, Мельничук — Лосенко (Векляк, 86), Думанюк — Козак (Світюха, 80), Сторчоус (Тотовицький, 71), Морозко (Рогозинський, 71) — Лєгостаєв (Фрімпонг, 46).

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Кош — Є. Демченко (Беженар, 68), Себеріо (Ляшенко, 86), Джеоване — Сіфуентес, Сидун (Борячук, 68), Кирюханцев.



Попередження: Мельничук, Сердюк — Григоращук