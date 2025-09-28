Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 27 вересня, розпочавшись о 18:00.

У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові місцевий Рух прийматиме донецький Шахтар.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

[16] РУХ — ШАХТАР [2]

НЕДІЛЯ, 28 ВЕРЕСНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР КАЛЬОНОВ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Новий сезон для львівського Руху пройшов у сірих кошмарних тонах, які краще не згадувати. У міжсезоння команду покинув головний тренер Віталій Пономарьов, якого змінив Іван Федик, а також кілька головних гравців.

Як підсумок – будівництво нової команди, ґрунтуючись на власну академію, а це потребує терпіння, завзятості, характеру та інших подібних чинників. Поки що виходить зі скрипом.

На старті сезону команда Федика обіграла дебютанта Полтаву (2:1), після чого була серія з п'яти поразок поспіль у чемпіонаті. Львів'яни поступилися Динамо, Оболоні, Металісту 1925, Епіцентру та ЛНЗ.

Єдиним позитивом за стартовий період були дві перемоги у Кубку України, де львів'яни забезпечили собі місце у 1/8 фіналу турніру, де зіграють проти ЛНЗ. До цього Рух впорався з Кормілом, а також Поліссям, причому обігравши команду Руслана Ротаня з рахунком 3:0.

Можливо, перемога в кубковому протистоянні над таким міцним суперником переверне ситуацію для Руху, якому потрібно терміново чіплятися за очки в Прем'єр-лізі, щоб уникнути боротьби за виліт. Потенціал у команди є, проте робота з молоддю – це дуже непросте завдання, яке потребує часу та одночасно шкодить результату, що й виливається в останнє місце в УПЛ.

Для донецького Шахтаря старт сезону пройшов дуже насичено – довелося не лише готуватись до боротьби в УПЛ, а й забезпечувати собі місце у єврокубках.

"Гірники" провалили відбір у Лігу Європу, але виступлять разом із Динамо у Лізі конференцій, де старт буде вже на наступному тижні.

У чемпіонаті ситуація поки що досить спокійна, враховуючи той факт, що прямий конкурент у боротьбі за чемпіонство — Динамо, також спотикається і втрачати важливі очки.

У Шахтаря поразок немає, проте вже є втрачені очки у матчах проти Карпат та Металіста 1925. У той же час були перемоги над Епіцентром, Вересом, Олександрією та Зорею. Також була перемога у Кубку України, де "гірники" мінімально обіграли Полісся Ставки (1:0) і в 1/8 фіналу турніру тепер зіграють проти Динамо.

Для Шахтаря Рух на даний момент виглядає легким суперником з огляду на проблеми львів'ян, що може підштовхнути головного тренера команди Арда Турана випустити тих гравців, які отримують менше ігрової практики, щоби дати відпочинок основним виконавцям та поберегти їх перед стартом у Євпопі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рух: Герета — Лях, Холод, Слюбик, Копина — Едсон — Клайвер, Рейляну, Притула, Квасниця — Фаал.

Шахтар: Різник — Азарові, Матвієнко, Назарина, Конопля — Криськів, Бондаренко, Ізакі Сілва — Невертон, Педріньйо, Лукас Феррейра.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Шахтар може здобути 700 перемогу в УПЛ (без технічних перемог);

- Рух проведе 140 матч в УПЛ, в якому може здобути 40 перемогу або зазнати 50 поразки;

- програшна клубна рекордна серія Руху триває в УПЛ п'ять ігор;

- безпрограшна серія Шахтаря в УПЛ триває 11 ігор: шість перемог та п'ять нічиїх;

- пропускна серія рухівців триває в чемпіонаті вісім ігор — 14 голів;

- 15 гол в УПЛ може забити — Дмитро Криськів, 10 — Єгор Назарина (обидва — Шахтар).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА