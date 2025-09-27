Україна

Команди Віктора Скрипника та Олександра Антоненко добряче поборолись, але невдалі серії кожної таки продовжились.

У розпал ігрового дня суботи в рамках сьомого туру української Прем’єр-ліги ми завітали до столиці нашої країни, де цього разу на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського господарював не однойменний колектив із статусом чемпіона, а луганська Зоря, для якої така височінь наразі виглядає все ж таки суто фантастикою.

Бо команда Віктора Скрипника, як би непогано не виглядала в певних протистояннях, однак усе одно за стартові шість турів здобула майже аналогічну кількість залікових балів — усього сім, що знову не дозволяло їй перетнути екватор турнірної таблиці, але при цьому тримало на дистанції від небезпечної зони. Загалом, як і наприкінці минулого сезону.

І цього разу в гості до "мужиків" навідалась київська Оболонь у статусі найближчого з колективів попереду Зорі, і робили це "пивовари" в контексті трьох матчів поспіль без перемог. Однак при цьому столичний колектив за цей час устиг зіграти з Кривбасом (1:2), Динамо (2:2) та Карпатами (0:2), проти яких загалом не очікувалась значна кількість залікових балів для команди Олександра Антоненка.

Це також був матч більше про боротьбу поміж двома командами, аніж про якісь яскраві ігрові моменти. Хоча кілька таких справді були в першому таймі — сейви воротарів по обидва боки поля. Спочатку Сапутін із його подвійним порятунком від ударів Теслюка та Нестеренка, а потім і дебютний яскравий порятунок воріт від Сташківа на рівні УПЛ, коли Будківський уже бачив м’яч у сітці на завершення подачі Вантуха з лівого флангу. А загалом — боролись багато, але хотілося б побільше гостроти.

У другому таймі нам цієї гостроти додали дуже помірну кількість. На самому початку Шевченко та Саленко обмінялись гольовими моментами з флангових передач по обидва боки поля з тією лишень різницею, що перший у ворота з близької відстані не влучав, а другий поцілив у ліву стійку. І, на жаль, на цьому по небезпеці після перерви перелік моментів себе вичерпує. Але ж боротьба…

У наступному турі луганська Зоря гостюватиме в кам’янець-подільського Епіцентру, тоді як київська Оболонь прийматиме рівненський Верес.



Зоря — Оболонь 0:0



Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Янич, Вантух — Попара, Саленко (Руан, 80) — Слесар, Мічин (Маткевич, 46) — Андушич (Горбач, 80), Будківський.

Сташків — Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Є. Шевченко — Слободян (Кулаковський, 72), Курко, Чех — Теслюк (Устименко, 33), Нестеренко (Бичек, 72).Попередження: Семенов, Вантух, Саленко — Мічин, Чех