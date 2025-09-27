Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Карпати — Динамо Київ 3:3
Голи: Альварес, 24, Бруніньйо, 27, Мірошніченко, 90+3 — Караваєв, 43, 52, Шапаренко, 50

Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Чачуа (Клименко, 81), Альварес (Танда, 81), Бруніньйо — Вітор, Краснопір, Костенко (Фабі, 74).

Динамо Київ: Моргун — Караваєв (Тимчик, 81), Біловар (Михавко, 89), Тіаре, Дубінчак — Бражко — Волошин, Піхальонок (Яцик, 81), Шапаренко, Шола — Бленуце (Герреро, 71).

Попередження: Костенко