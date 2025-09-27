Команда Олександра Шовковського дала камбек після перерви, але пропустила в компенсований час.
Карпати — Динамо Київ, фото УПЛ
27 вересня 2025, 19:59
Динамо Київ:
Карпати — Динамо Київ 3:3
Голи: Альварес, 24, Бруніньйо, 27, Мірошніченко, 90+3 — Караваєв, 43, 52, Шапаренко, 50
Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Чачуа (Клименко, 81), Альварес (Танда, 81), Бруніньйо — Вітор, Краснопір, Костенко (Фабі, 74).
Моргун — Караваєв (Тимчик, 81), Біловар (Михавко, 89), Тіаре, Дубінчак — Бражко — Волошин, Піхальонок (Яцик, 81), Шапаренко, Шола — Бленуце (Герреро, 71).
Попередження: Костенко