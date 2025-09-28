Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 27 вересня 2025 року.

У поєдинку сьомого туру української Прем’єр-ліги луганська Зоря на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві розписала нульову нічию з київською Оболонню.

У першому таймі відзначились воротарі: Сапутін врятував Зорю після подвійного удару Теслюка та Нестеренка, а Сташків дебютним сейвом у Прем’єр-лізі не дозволив Будківському забити головою після навісу Вантуха.

Після перерви гострих моментів було небагато. Шевченко з близької відстані не влучив у ворота, а Саленко влучив у стійку. Це й були фактично ключові епізоди другої половини. У підсумку — закономірні 0:0.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Оболонь в рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Зоря — Оболонь 0:0



Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Янич, Вантух — Попара, Саленко (Руан, 80) — Слесар, Мічин (Маткевич, 46) — Андушич (Горбач, 80), Будківський.

Оболонь: Сташків — Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Є. Шевченко — Слободян (Кулаковський, 72), Курко, Чех — Теслюк (Устименко, 33), Нестеренко (Бичек, 72).



Попередження: Семенов, Вантух, Саленко — Мічин, Чех