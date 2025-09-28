Два матчі поспіль без перемог для команди Руслана Костишина.
Металіст 1925 — Колос, фото Металіст 1925
28 вересня 2025, 17:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колос:
Металіст 1925 — Колос 1:0
Гол: Антюх, 64
Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко (Чурко, 90) — Антюх (Когут, 64), Петер (Мба, 75), Рашиця.
Пахолюк — Понєдєльнік (Салабай, 88), Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай (І. Краснічі, 76) — Алефіренко (Кане, 65), Климчук (Оєвусі, 76), Гусол (Третьяков, 65).
Попередження: Антюх, Калюжний, Мартинюк — Ррапай, Цуріков, Теллес, Козік