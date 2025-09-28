Україна

Одесити закріпилися на першому місці завдяки мінімальній перемозі.

Серія без поразок Агробізнеса завершилася в Одесі. У матчі восьмого туру Першої ліги Чорноморець здобув мінімальну перемогу, завдяки якій зберіг за собою перше місце у турнірній таблиці.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Волочиський клуб намагався нав’язати гру лідеру чемпіонату, і навіть міг відкрити рахунок після удару Козака, але Аніагбосо врятував "моряків". Одесити створювали тиск, проте пройти організовану оборону гостей було непросто. На перерву команди пішли без голів, але інтрига в матчі залишалась максимальною.

Вирішальний епізод стався одразу після відновлення гри. Ракицький розрізним пасом вивів Романюка, який прострілив у штрафний, а Владислав Герич з кількох метрів не залишив шансів Підківці — 1:0. Це вже другий гол нападника за Чорноморець і перший у ворота Агробізнеса за п’ять очних зустрічей.

Після пропущеного м’яча команда Чижевського намагалася відігратися. Найкращий шанс мав Кулач на 64-й хвилині, але з вигідної позиції пробив повз ворота. Господарі відповіли кількома небезпечними ударами Герича, та цього разу впевнено діяв голкіпер гостей.

Зламати міцну оборону одеситів Агробізнес так і не зміг. Чорноморець довів гру до перемоги та збільшив відрив від переслідувачів.

Чорноморець – Агробізнес – 1:0

Гол: Герич (49)