Україна

Металіст поступився Лівому Берегу, а Інгулець не зміг здолати Металург.

У понеділок, 29 вересня, відбулися два матчі восьмого туру Першої ліги.

Металіст — Лівий Берег: мінімальна перемога киян

На ужгородському стадіоні Авангард харківський Металіст приймав Лівий Берег. Це був перший поєдинок столичного клубу після відставки головного тренера Андрія Гаврюшова. Готував команду до гри наставник Лівого Берега-2 В’ячеслав Нивінський.

Матч довго залишався без забитих м’ячів, однак вирішальний епізод стався на останніх хвилинах. На 81-й хвилині на поле вийшов Дієго, а вже на 90-й саме він приніс перемогу киянам — 0:1.

Металіст – Лівий Берег – 0:1

Гол: Дієго, 90

Металург — Інгулець: нічия без голів

У Запоріжжі на Славутич-Арені місцевий Металург зустрічався з Інгульцем. Команда гостей вважалася фаворитом матчу, але господарі показали гідну гру в обороні.

Запоріжці намагалися діяти сміливо в першому таймі, проте до перерви голів не побачили. Після відпочинку Інгулець активізувався, найнебезпечніший момент мав Кисленко, але його удар парирував Байда. Далі матч проходив у боротьбі, без особливих шансів для обох команд. У підсумку — 0:0.

Після цієї нічиєї Металург на 14-й позиції, а Інгулець утримує п’яте місце.

Металург – Інгулець – 0:0