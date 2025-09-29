Україна

Питання щодо підсумкового результату в принциповій грі зникли ще в першому таймі.

На завершення програми сьомого туру української Прем’єр-ліги організатори змагань підготували для нас протистояння з яскравим відтінком регіональної принциповості, заради якого навіть знайшли окремий день у календарі. Поліське, або вовче, дербі в рамках "елітної" першості з’явилось на нашій футбольній мапі не так уже й давно, проте його учасники, рівненський Верес та житомирське Полісся, уже встигли обмінятись яскравими перемогами в його рамках.

Зокрема, ледь пів року минуло з того моменту, як "вовки" отримали розгром на рівненському Авангарді з рахунком 1:5, що й було останньою зустріччю поміж цими командами в рамках чемпіонату. Так, після цього Полісся взяло реванш у Кубку вже менш аніж за місяць, проте осад точно залишився й цей негативний фон мав прибирати вже Руслан Ротань на чолі житомирського колективу.

Цього дня в Рівному була сильна злива, яка то припинялась, то розпочиналась знову за ходом двобою кілька разів, що, вочевидь, дошкуляло футболістам та глядачам на трибунах. А ще фанати "червоно-чорних" явно залишаться незадоволеними за підсумками вечора, оскільки за таких поганих погодних умов мали спостерігати за тим, як їхню команду розбирають на запчастини опоненти.

Бо гра в атаці в команди Олега Шандрука не задалась від самого початку поєдинку, а вже на 12 хвилин оборону Вереса було скомпрометовано тонкою передачею п’ятою від Андрієвського на Філіппова до центру штрафного, після чого форвард спокійно відіграв воротаря на досвіді в очній дуелі. Ближче до завершення першого тайму півзахисник Полісся спробував повторити свій дотепний пас на партнера, але той схибив у черговому протистоянні з воротарем, проте на другому темпі атаки таки завершив результативним ударом скидання головою від Шепелєва.

І щоб далеко не відходити від справ на перерву, гості забили третій гол уже на 42 хвилині, коли Сміян підправив на ближній стійці подачу кутового з лівого флангу на дальню у власному воротарському, а Брагару забив свій перший гол за "вовків". Рахунок першого тайму не дозволяв говорити про якісь перспективи для рівненців у подальшому.

Реакція Шандрука у вигляді замін поперерві також була помірною, тож зламати хід протистояння Вересу так і не вдалось. Проте свій гол господарі поля таки знайшли посеред другого тайму. Щоправда, спочатку вони пропустили четвертий м’яч за мить до цього, коли Йосефі головою на дальній замкнув подачу Кравченка з правого флангу. А потім, так, потім Ндукве сольним ривком із правого флангу контратаки до зони перед штрафним ударом у дальній кут засмутив Волинця. Проте 0:4 чи 1:4 — не велика різниця, якщо йдеться про поразку принциповому супернику. Поліський ліс повертається під контроль житомирських "вовків".

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в київської Оболоні, а житомирське Полісся прийматиме СК Полтава.



Верес — Полісся 1:4

Голи: Ндукве, 73 — Філіппов, 12, 37, Брагару, 42, Йосефі, 70



Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян — Харатін (Кучеров, 74) — Шарай (Нонго, 74), Куція (Годя, 74) — Бойко — Стень (Айдін, 46), Ндукве (Пушкуца, 90+1).

Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв (Йосефі, 66), Бабенко, Андрієвський (Таллес, 66) — Велетень (Гуцуляк, 81), Філіппов (Гайдучик, 66), Брагару (Назаренко, 74).Попередження: Ціпот — Бабенко, Андрієвський.