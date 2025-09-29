Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 29 вересня 2025 року.

У дербі 7-го туру української Прем’єр-ліги Полісся здобуло впевнену перемогу над Вересом 4:1, знявши всі питання щодо підсумкового результату ще в першому таймі.

Герой зустрічі — Олександр Філіппов, який оформив дубль на 12-й та 37-й хвилинах, а буквально перед перервою Брагару довів рахунок до розгромного. Вже у другій половині зустрічі на гол Йосефі відповів Ндукве, але на кінцевий результат це ніяк не вплинуло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Полісся в рамках 7-го туру УПЛ:

Верес — Полісся 1:4

Голи: Ндукве, 73 — Філіппов, 12, 37, Брагару, 42, Йосефі, 70



Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян — Харатін (Кучеров, 74) — Шарай (Нонго, 74), Куція (Годя, 74) — Бойко — Стень (Айдін, 46), Ндукве (Пушкуца, 90+1).

Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв (Йосефі, 66), Бабенко, Андрієвський (Таллес, 66) — Велетень (Гуцуляк, 81), Філіппов (Гайдучик, 66), Брагару (Назаренко, 74).



Попередження: Ціпот — Бабенко, Андрієвський.