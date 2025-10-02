Україна

Ковалівці не хочуть розставатися з одним із лідерів косманди.

Ковалівський Колос продовжив трудову угоду з українським лівим фулбеком Андрієм Цуріковим. Про це повідомляє офіційний сайт ковалівців.

"Стабільна та надійна гра Андрія у захисті, а також його бомбардирські здібності і величезний досвід гри на найвищому рівні, роблять його майже незамінним виконавцем на лівому фланзі нашої оборони. Тому, ми раді повідомити вболівальникам, що Андрій Цуріков залишиться в Колосі на тривалий термін", — йдеться в заяві українського клубу.

За інформацією Трансфермаркт, новий контракт досвідченого футболіста буде розрахований до 30 червня 2027 року.

Цього сезону Андрій Цуріков відіграв за Колос вісім матчів, забив один гол та записав у свій пасив дві жовті картки.