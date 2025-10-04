Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 4 жовтня та розпочнеться о 13:00.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 Олександрія зіграє домашній матч проти львівських Карпат.

ОЛЕКСАНДРІЯ — КАРПАТИ

СУБОТА, 4 ЖОВТНЯ, 13:00. КСК НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕНИС ШОСТАК (КИЇВСЬКА ОБЛ.). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Команда Кирила Нестеренка мала дуже поганий стартовий відтинок у цьому сезоні, але змогла стабілізувати ситуацію в плані здобуття залікових балів. Три останніх матчі в чемпіонаті "поліграфи", як мінімум, не програли, і коли серед їхніх суперників присутнє навіть київське Динамо, то цей результат і сприймається геть інакше. До речі, лише "біло-синіх" Олександрія в підсумку й не переграла на цьому шляху (2:2).

Та чи надовго така історія? Фанати "срібного" призера зразка попереднього розіграшу воліли б, що ця маленька казочка тривала якомога довше. Особливо на власному полі, бо тут команда Нестеренка й у кубковій грі проти Динамо виглядала цілком пристойно, нехай у підсумку й вилетіла з турніру, не дотягнувши до серії пенальті (1:2). Полтаву (1:0) та черкаський ЛНЗ (4:1) Олександрія переграла із запасом, але цього разу виклик для неї буде навіть більш цікавим за попередні.

Бо банально ніхто не знає, чого очікувати від команди Владислава Лупашка. У контексті львівських Карпат на початку цього сезону працює лише теорія щодо нічийного завершення поєдинків — аж п’ять випадків у чемпіонаті із семи, що в принципі не надто відповідає бажанням клубу боротись за місця в зоні єврокубків, оскільки очок від цього помітно більше не стає. А ще "леви" дуже багато пропускають у цій кампанії, і навіть божевільні 3:3 з Динамо та Шахтарем є лише приводом отримати адреналін, який потім, як показав досвід гри проти "гірників" може за тиждень кудись зникнути.

І ще суперникам Карпат треба обережно ставитись до останніх хвилин матчу, навіть якщо львів’яни там грають у меншості, що також показав досвід попередніх зустрічей. Відповідно й характер у команди Лупашка, вочевидь, наявний, але тренеру тепер треба вигадати, як цей запал перетворити на перемоги, бо з ними в цій кампанії все дуже сутожно. Був кубковий успіх проти Пенуела (8:0), але згодом Карпати вилетіли з турніру від Буковини (0:1), тож особливого значення звитяга над аматорами не має. А також була перемога над Оболонню й, що примітно, на виїзді (2:0), тож не тільки перед власними вболівальниками "зелено-білі" можуть давати результат.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Беїратче, Огарков — Мишньов, Фернандо, Булеца — Козак, Кулаков, Цара.

Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Вітор, Краснопір, Костенко.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались в офіційних матчах 21 раз — 10 перемог Олександрії, три перемоги Карпат, а ще вісім зустрічей завершились унічию. Різниця голів — 35:18. Найбільша перемога Олександрії — 4:0 (2020), Карпат — 1:0 (2017), 2:1 (2025), 3:2 (2003).

ЦІКАВІ ФАКТИ

Олександрія може перемогти в 130 матчі, або зазнати 140 поразки в УПЛ.

Олександрія проведе 190 домашній матч у чемпіонаті.

Карпати можуть пропустити 50 гол в УПЛ після оновлення франшизи (ще два м’ячі).

Олександрія не грає внічию дома сім матчів поспіль: шість перемог та одна поразка.

Карпати забивають на виїзді вісім матчів поспіль (14 голів) — клубний рекорд.

Карпати не програють шість матчів чемпіонату поспіль: перемога + п’ять нічиїх.

Дмитро Мишньов може забити 15 гол в УПЛ, Теді Цара (обидва — Олександрія) — 10.

ПОТОЧНА ФОРМА