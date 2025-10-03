Україна

Команда Сергія Нагорняка перевершила суперників за кількістю ударів по воротах, але не за їхньою якістю.

П’ятнична програма в рамках восьмого туру української Прем’єрі-ліги містила в собі всього два протистояння й завершувалось грою надвечір у Тернополі, де кам’янець-подільський Епіцентр знову привіз футбол "елітного" ґатунку на огляд місцевої публіки. Цього разу команда Сергія Нагорняка зустрічалась із луганською Зорею, і це був той випадок, коли суперники чемпіонів Першої ліги підходили до протистояння також із невдалою серією поєдинків за плечима.

Напевно вболівальники на стадіоні ім. Романа Шухевича добре пам’ятали те результативне шоу, яке Епіцентр влаштував на пару із криворізьким Кривбасом пару тижнів тому на цій самій арені (5:4). А якщо не пам’ятали, то господарі поля вирішили їм про це нагадати. Уже на п’ятій хвилині Зоря зусиллями Жуніньйо та Андушича вилетіла до контратаки через лівий фланг і забила гол-близнюк тому, який відправив у ворота новачків колектив Патріка ван Леувена у вищезгаданій гри. І тоді, і зараз Нагорняк просто не розумів, як його команда може настільки недбало грати в обороні.

А вона й надалі продовжувала це робити за ходом зустрічі. Дарма, що при цьому Епіцентр ще й устигав розім’яти Сапутіна на протилежному боці поля періодичними цікавими випадами. Однак повторення гольового сценарію гри проти Кривбасу так і не вийшло, бо Зоря зламала хід подій другим голом на 33 хвилині, коли Вантух потужним ударом у дальній кут завершив передачу Попари до лівого флангу штрафного.

При цьому ми були свідками статистичного парадоксу. Не було й миті, коли Зоря відривалась за кількістю ударів по чужих воротах від суперників на значущу відстань, а в підсумку взагалі програла за цим показником. Бо був посеред другого тайму відтинок часу, коли здавалось, що Епіцентр має дотискати суперників до пропущеного ними м’яча. Але Джеоване та Сіфуентесу в їхніх постійних спробах скривдити Сапутіна чогось таки не вистачало.

Господарі зрештою забили свій гол, це правда. Але також правда й те, що це відбулось аж на останній із чотирьох компенсованих хвилин, тож на більше часу в них не вистачило. А отже це — чергова гра без здобутих залікових балів для новачків, які при цьому все одно намагаються грати в атакувальний футбол. Проте де ж те саме дно, від якого має відштовхнутись Нагорняк. Та й чи встигне він це зробити?

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр гостюватиме у львівських Карпат, тоді як луганська Зоря прийматиме київське Динамо.



Епіцентр — Зоря 1:2

Голи: Кош, 90+4 — Андушич, 5, Вантух, 33

Епіцентр: Білик — Кирюханцев (Ляшенко, 63), Григоращук (Ліповуз, 46), Мороз, Кош, Климець — Є. Демченко (Танчик, 46), Себеріо (Беженар, 57), Джеоване — Сіфуентес, Борячук (Сидун, 63).

Сапутін — Пердута, Джордан, Янич, Жуніньйо — Попара (Головкін, 88), Дришлюк (Руан, 90+2), Андушич (Маткевич, 70) — Слесар (Саленко, 70), Будківський, Вантух.Попередження: Себеріо, Кош — Слесар, Янич, Будківський