Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 4 жовтня та розпочнеться о 18:00.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 житомирське Полісся зіграє домашній матч проти СК Полтава.

ПОЛІССЯ — СК ПОЛТАВА

СУБОТА, 4 ЖОВТНЯ, 18:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЧЕНКО (СЛОВ’ЯНСЬК). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Житомирське Полісся починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET. Їх об'єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Команда Руслана Ротаня, після невдалої спроби кваліфікуватись до основного раунду Ліги конференцій УЄФА, поступово набирає оберти на внутрішній арені. Щоправда, це стосується виключно чемпіонату, бо після розгрому від львівського Руху (0:3) житомирське Полісся свою участь у Кубку України також припинило ще на стадії 1/16 фіналу. І вже після цього невдалого виїзду на стадіон Україна "вовки" вказали рівненському Вересу, хто нині головний по поліському регіону в принциповому протистоянні (4:1).

Тиждень тому ми зафіксували, що це була третя поспіль перемога Полісся в УПЛ, що на тлі серії із шести поразок поспіль у всіх турнірах у жахливому для команди Ротаня серпні виглядає цілком пристойним досягненням. Відповідно й позиція в турнірній таблиці для житомирян покращилась — вони вже шості, а якщо переможуть у звітному турі, то обов’язково піднімуться вище бодай на одну сходинку, оскільки Колос свій матч проти того-таки Руху програв напередодні (0:2). До речі, львів’яни, житомиряни та кам’янець-подільський Епіцентр належать до скромного пулу команд, які в цьому розіграші УПЛ ще не грали внічию.

І зустрічатиметься цього разу Полісся з колективом, дебютний сезон якого в УПЛ супроводжують суцільні негаразди. Свою першу перемогу на "елітному" рівні СК Полтава здобув відносно швидко — уже в другому турі було обіграно Верес (1:0), проте після цього команда Павла Матвійченка звитяг більше не здобувала. А ще в "малиново-жовтих" від самого початку ротація виглядала доволі куцо, а коли пішли травми перед чи не кожним попереднім поєдинком, то вибір тренерського штабу став узагалі мінімальним.

Не дивно, що за таких умов новачки УПЛ зірок із неба особливо не хапають. Востаннє вони забивали у ворота суперників майже місяці тому, коли й востаннє здобували бодай один заліковий бал — у грі проти львівських Карпат (1:1). Після цього Полтава вилетіла з Кубку України, який за таких умов їй у принципі не надто й потрібен, від тернопільської Ниви (0:3), а потім програла Металісту 1925 (0:2) та Олександрії (0:1) у чемпіонаті. І оскільки в жовтні-листопаді календар для колективу Матвійченка простіше точно не ставатиме, то очікувати на суттєве просування в турнірній таблиці від нього не доводиться. А там уже видніється й зона вильоту.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв, Бабенко, Андрієвський — Велетень, Філіппов, Брагару.

СК Полтава: Єрмолов — Бужин, Веремієнко, Підлепич, Кононов — Плахтир, Місюра — Одарюк, Хахльов, Галенков — Стрельцов.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше не зустрічались в офіційних матчах.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Полісся перемагає в УПЛ три гри поспіль — клубний рекорд.

Полтава на виїзді в "елітному" дивізіоні ще не перемагала — чотири матчі: нічия, три поразки.

Полісся не грає внічию сім матчів УПЛ поспіль: чотири перемоги, три поразки.

Полтава не перемагала в чемпіонаті п’ять матчів поспіль: нічия, чотири поразки.

Руслан Ротань може здобути 40 перемогу в УПЛ у якості тренера.

Євген Опанасенко (СК Полтава) може забити 10 гол в УПЛ.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

