Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 5 жовтня та розпочнеться о 15:30.

У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 київське Динамо зіграє домашній матч проти харьківського Металіста 1925.

ДИНАМО КИЇВ — МЕТАЛІСТ 1925

НЕДІЛЯ, 5 ЖОВТНЯ, 15:30. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІКТОР КОПІЄВСЬКИЙ (КРОПИВНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Динамо, можна прямо сказати, перебуває у певній кризі з боку рішень тренерського штабу та результатів на полі, а до того ж команда стартувала у єврокубках цього тижня. На даний момент про майбутнє клубу та головного тренера Олександра Шовковського не говорить лише лінивий, але ситуація насправді дуже далека від ідеальної.

Так, Динамо продовжує свою неймовірну серію у чемпіонаті без поразок, проте в останніх трьох матчах УПЛ кияни тричі втратили очки, зігравши внічию з Оболонню (2:2), Олександрією (2:2) та Карпатами (3:3). Таких поспіль втрат у чемпіонаті вже не було довгий час і це явна криза, особливо у концентрації гравців на останніх хвилинах, коли вони втрачають перемогу і, що ще важливіше, коштовні очки у боротьбі з Шахтарем за лідерство в УПЛ.

Як бачимо, команда Шоковського забиває багато м'ячів, тож з атакою все гаразд, якщо не враховувати результативність Едуардо Герреро та Владіслава Бленуце. У той же час у команди величезні проблеми в обороні зі стабільністю та дитячими помилками. До того ж, до травмованого Дениса Попова, додався Тарас Михавко, який отримав струс мозку в матчі Ліги конференцій проти Кристал Пелес (0:2) у четвер і наврядчи його варто чекати в заявці, незважаючи на його борцівські якості.

Таким чином, Динамо потрібно обов'язково обігрувати Металіст 1925, щоб не тільки здобути впевненість у своїх силах, а й показати, що команда рухається в правильному напрямку і демонструє прогрес, а не навпаки. До того ж уже не за горами два матчі з Шахтарем, у чемпіонаті та Кубку, де може вирішитись багато чого як у долі чемпіонату, так і боротьбі за трофеї.

Металіст 1925 у свою чергу чудово провів стартовий відрізок чемпіонату і по праву зараз посідає третє місце в турнірній таблиці, якраз за Динамо.

Після розігріву та втрачених очок у матчах проти Оболоні (0:0) та Кривбасу (0:2), команда Младена Бартуловича видає серію із семи матчів без поразок з однією лише нічиєю проти Шахтаря. Прекрасні результати від команди, яка демонструє свій потенціал.

Зараз у харків'ян дуже якісний та стабільний склад, який може не тішити яскравим футболом у кожному матчі, але дає результат, а це найголовніше. До того ж додамо, що через травми Металіст 1925 втратив двох важливих атакуючих гравців — Арі Моуру та Раміка Гаджиєва.

Звичайно, проти такого розібраного Динамо, Металіст 1925 спробує зачепитися за очки і після такої вдалої серії, це вже не буде виглядати неймовірною сенсацією, а скоріше черговим провалом "біло-синіх".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Дубінчак, Тіаре, Біловар, Караваєв — Михайленко, Піхальонок — Буяльський, Шапаренко, Ярмоленко — Бленуце.

Металіст 1925: Варакута — Мартинюк, Шабанов, Павлюк, Крупський — Клюжний, Калітвінцев, Литвиненко — Рашиця, Антюх, Ітодо.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- 500 домашній матч Динамо в УПЛ, в якому динамівці можуть 70 раз зіграти внічию на своєму полі;

- Металіст 1925 може зазнати 40 поразки в УПЛ;

- безпрограшна клубна рекордна серія Динамо триває в чемпіонаті 39 матчів: 27 перемог та 12 нічиїх;

- безпрограшна клубна рекордна серія Металіста 1925 в УПЛ триває п'ять ігор: чотири перемоги та нічия;

- 115 гол в УПЛ може забити Андрій Ярмоленко, 10 — Олександр Яцик (обидва — Динамо), 25 — Владислав Калітвінцев, Вячеслав Чурко (обидва — Металіст 1925);

- Десятий сухий матч в УПЛ може провести Данило Варакута (Металіст 1925).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

