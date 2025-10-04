Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та рівненський Верес.

Київська Оболонь та рівненський Верес зіграють на Оболонь-Арені у восьмому турі української Прем'єр-ліги.

Олександр Антоненко, після нічиєї проти луганської Зорі (0:0), залучив до стартового складу Устименка в напад.

Олег Шандрук, на тлі розгрому від житомирського Полісся в дербі (1:4), використав із перших хвилин Кучерова в центрі поля, тоді як Айдін гратиме в нападі.

Оболонь: Сташків — Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Є. Шевченко — Слободян, Курко, Чех — Нестеренко, Устименко.

Запасні: Федорівський, Чеботарьов, Бичек, Грисьо, Корх, Кулаковський, Є. Пасіч, Прокопенко, Суханов, Фещенко, Черненко, Чорний.



Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян, Шарай — Кучеров, Бойко, Харатін — Ндукве, Айдін.

Запасні: Кожухар, Стефанюк, Протасевич, Чечер, Вовченко, Корнійчук, Куція, Годя, Пушкуца, Нонго, Стень, Мурашко.



Гра Оболонь — Верес почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.