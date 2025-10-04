Захисник команди Кирила Нестеренка спочатку привіз пенальті, а потім і сам відзначився у власних воротах.
Олександрія — Карпати, фото УПЛ
04 жовтня 2025, 16:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Олександрія — Карпати 0:2
Голи: Бруніньйо, 43 (пен.), Кампуш, 72 (авт.)
Олександрія: Долгий — Скорко (Шулянський, 88), Кампуш, Беїратче, Огарков (Ндіка, 78) — Булеца, Фернандо, Мишньов — Козак (Жонатан, 65), Кулаков (Кастільйо, 65), Цара (Жота, 78).
Карпати:
Домчак — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Чачуа (Альварес, 75), Танда (Адамюк, 75), Бруніньйо (Федор, 90+2) — Вітор, Краснопір (Ігор, 52), Костенко (Фабі, 75).
Попередження: Мишньов, Скорко, Беїратче — Бруніньйо, Костенко, Чачуа, Бабогло