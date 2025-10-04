Команда Павла Матвійченка ще в перші пів години подарувала суперникам три голи та самоусунулась від боротьби.
Полісся — СК Полтава, фото УПЛ
04 жовтня 2025, 19:53
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — СК Полтава 4:0
Голи: Велетень, 13, Брагару, 16, Сарапій, 30 (пен.), Гайдучик, 82
Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв (Гуцуляк, 46), Бабенко (Борел, 61), Андрієвський (Таллес, 46) — Велетень (Гайдучик, 69), Філіппов (Назаренко, 61), Брагару.
СК Полтава:
Єрмолов — Бужин (Марусич, 46), Підлепич, Веремієнко, Кононов — Одарюк, Плахтир, Місюра (Дорошенко, 68), Галенков — Хахльов (Оніщенко, 85) — Стрельцов (Коцюмака, 46).
Попередження: Велетень