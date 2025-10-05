Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та Кудрівка.
Андрій Тотовицький, фото ФК Кудрівка
05 жовтня 2025, 11:59
Криворізький Кривбас та Кудрівка зіграють у восьмому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Гірник.
Патрік ван Леувен, після нічиєї проти черкаського ЛНЗ (0:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Василь Баранов, на тлі перемоги над кам'янець-подільським Епіцентром (2:1), використав із перших хвилин Тотовицького в зоні під нападником Фрімпонгом.
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Задерака, Араухо, Твердохліб — Микитишин, Парако, Мендоза.
Запасні: Маханьков, Хома, Я. Шевченко, Флорес, Боржес, Каменський, Гонсалез, Мулик, Рохас, Ндомбазі, Мая, Дібанго.
Запасні: Яшков, Кулик, Векляк, Мамросенко, Рогозинський, Матвєєв, Сторчоус, Нагнойний, Коркішко, О. Пушкарьов, Світюха, Лєгостаєв.
Кудрівка: Льопка — Мачелюк, Сердюк, Шаповал, Мельничук — Лосенко, Думанюк — Козак, Тотовицький, Морозко — Фрімпонг.
Гра Кривбас — Кудрівка почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.