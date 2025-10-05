Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та Кудрівка.

Криворізький Кривбас та Кудрівка зіграють у восьмому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Гірник.

Патрік ван Леувен, після нічиєї проти черкаського ЛНЗ (0:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Василь Баранов, на тлі перемоги над кам'янець-подільським Епіцентром (2:1), використав із перших хвилин Тотовицького в зоні під нападником Фрімпонгом.

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Задерака, Араухо, Твердохліб — Микитишин, Парако, Мендоза.

Запасні: Маханьков, Хома, Я. Шевченко, Флорес, Боржес, Каменський, Гонсалез, Мулик, Рохас, Ндомбазі, Мая, Дібанго.



Кудрівка: Льопка — Мачелюк, Сердюк, Шаповал, Мельничук — Лосенко, Думанюк — Козак, Тотовицький, Морозко — Фрімпонг.