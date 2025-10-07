Україна

Провідний гравець юнацької збірної пропускає важливу гру проти Іспанії в 1/8 фіналу ЧС-2025 через дискваліфікацію.

Дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення щодо півзахисника юнацької збірної України вікової категорії U-20 Геннадія Синчука після неназваного інциденту, який стався у переможному матчі чемпіонату світу-2025 проти Парагваю 3 жовтня.

Як зазначає офіційний сайт УАФ, Синчука визнано винним у порушенні статті 13.1 Дисциплінарного кодексу ФІФА, що стосується дотримання принципів чесної гри, відданості та доброчесності.

Футболіста дискваліфіковано на один матч — він пропускає поєдинок 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу проти Іспанії за 7 жовтня. Крім того, на гравця накладено штраф у розмірі 1 500 швейцарських франків (близько 1 612 євро за поточним курсом), який має бути сплачено протягом 30 днів.

Українська асоціація футболу вже розпочала службове розслідування інциденту та пообіцяла повідомити про його результати після завершення всіх процедур. За неофіційною інформацією, Геннадій Синчук отримав покарання, оскільки перебував у технічній зоні під час гри з Парагваєм, яку він пропускав через дискваліфікацію.