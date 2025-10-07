Україна

Легендарний гравець і тренер львівського клубу помер на 92-му році.

У неділю, 5 жовтня, на 92-му році життя помер Юрій Сусла — перший воротар в історії львівських Карпат.

Юрій Федорович народився 5 лютого 1934 року в Перечині на Закарпатті. Він захищав ворота Карпат у дебютному матчі клубу — 21 квітня 1963 року проти гомельського Локомотива (1:0). Загалом провів за львівську команду 77 поєдинків і залишається найстаршим футболістом в історії клубу.

Після завершення кар’єри наприкінці 1966 року Сусла приєднався до тренерського штабу Карпат, із якими виграв Кубок СРСР. Згодом працював тренером групи підготовки СДЮШОР Карпати, де виховав цілу плеяду українських воротарів, серед яких Богдан Шуст, Андрій Тлумак, Віталій Постранський, Богдан Когут і Роман Мисак.

Поминальна панахида відбудеться у середу, 8 жовтня, о 12:00 у костелі Святого Антонія Падуанського у Львові.