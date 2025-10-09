Україна

Сподіваємося, все буде навпаки.

Колишній нападник одеського Чорноморця та ковалівського Колоса Арні Вільгамссон висловився про матч збірних Ісландії та України. Цитує ісландця ISport.ua.

"Ісландія? Це команда талановитих та хороших гравців. У ній є як футболісти, які грають у хороших клубах і сильних лігах, так і гравці, які виступають у нижчих дивізіонах Топ-5 чемпіонатів.

Я вважаю, що зараз в збірній дуже хороший тренер. Він, у певному сенсі, тренер нової школи з новою системою і напрямком для ісландської команди, а в останніх двох матчах гравці нарешті зрозуміли, що намагається зробити тренерський штаб. Тож, судячи з минулих двох матчів, вони виглядають дуже добре і багатообіцяюче! Головна сила Ісландії в тому, що ми команда, а не зборище окремих гравців. Коли команда грає добре, окремі гравці починають сяяти.

Люди в моїй країні знають збірну України та історію гравців, які грали за вас раніше, тому вони завжди поважали цю команду. Зараз вони також знають, що збірна України — сильна команда. У ній багато хороших виконавців, і багато хто з них грає на високому рівні. Вони знають, що їм доведеться грати проти хорошої команди, і це буде дуже складна гра.

Сподіваюся, Ісландія переможе, але це буде важко. Я б сказав, що перемога буде 1:0 або 2:1.

Я пишаюся тим, що грав у цій країні і за ті команди, за які я грав в Україні. Я досі кажу людям, що це мій другий дім після Ісландії. З нетерпінням чекаю, коли зможу розповісти синові, що я грав там. Слава Україні!", — сказав Вільгамссон.

За Чорноморець та Колос Арні Вільгамссон загалом провів 29 матчів, забив 12 голів та віддав одну результативну передачу.