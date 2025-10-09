Сподіваємося, все буде навпаки.
Арні Вільгамссон, getty images
09 жовтня 2025, 17:15
Колишній нападник одеського Чорноморця та ковалівського Колоса Арні Вільгамссон висловився про матч збірних Ісландії та України. Цитує ісландця ISport.ua.
"Ісландія? Це команда талановитих та хороших гравців. У ній є як футболісти, які грають у хороших клубах і сильних лігах, так і гравці, які виступають у нижчих дивізіонах Топ-5 чемпіонатів.
Я вважаю, що зараз в збірній дуже хороший тренер. Він, у певному сенсі, тренер нової школи з новою системою і напрямком для ісландської команди, а в останніх двох матчах гравці нарешті зрозуміли, що намагається зробити тренерський штаб. Тож, судячи з минулих двох матчів, вони виглядають дуже добре і багатообіцяюче! Головна сила Ісландії в тому, що ми команда, а не зборище окремих гравців. Коли команда грає добре, окремі гравці починають сяяти.
Люди в моїй країні знають збірну України та історію гравців, які грали за вас раніше, тому вони завжди поважали цю команду. Зараз вони також знають, що збірна України — сильна команда. У ній багато хороших виконавців, і багато хто з них грає на високому рівні. Вони знають, що їм доведеться грати проти хорошої команди, і це буде дуже складна гра.
Сподіваюся, Ісландія переможе, але це буде важко. Я б сказав, що перемога буде 1:0 або 2:1.
Я пишаюся тим, що грав у цій країні і за ті команди, за які я грав в Україні. Я досі кажу людям, що це мій другий дім після Ісландії. З нетерпінням чекаю, коли зможу розповісти синові, що я грав там. Слава Україні!", — сказав Вільгамссон.
За Чорноморець та Колос Арні Вільгамссон загалом провів 29 матчів, забив 12 голів та віддав одну результативну передачу.