Боснійський хавбек поділився своїми думками після стартового періоду сезону у Зорі.

Півзахисник Зорі Неманья Андушич прокоментував свій період адаптації у луганському клубі після стартового відрізку цього сезону.

"Я дуже швидко адаптувався тут. В команді є багато балканських гравців, тому вони допомогли мені краще та швидше адаптуватися. Вся команда в цілому допомагала і за це я всім дуже вдячний.

Я спілкувався перед переходом в клуб з Деяном Попарою. Чому саме з ним, спитаєте ви? Тому що він також з Боснії і Герцеговини. Дізнавався в нього про ситуацію в країні, про мій майбутній клуб. Він все розповів мені. Сказав, що команда чудова, перспективна. Так, йде війна і це дуже прикро. Ми теж через все це пройшли свого часу. Але життя триває. До того ж, переїзд в нову країну це виклик для мене.

Перші повітряні тривоги? Це було щось нове. Коли почув повітряну тривогу вперше, було незвично, страшно, але потім, як і всі люди навколо в Україні, звик до цього і зараз ставлюся спокійно.

Я не знав нічого про Україну до переїзду. Зараз я бачу країну, живу в Києві. Це дуже чудове місто. Дуже радий жити та бути тут. Київ, як на мене, схожий з містом Сараєво – столицею Боснії і Герцеговини. Також багато людей, багато машин. Те, що є в Україні комендантська година ніяк на мене не вплинуло. Я сімейна людина, тому мене не цікавить нічне життя.

Я ніколи раніше не грав на такому великому стадіоні, як Арена-Львів. Це щось неймовірне. Коли бачиш та граєш на стадіонах з такою інфраструктурою, забуваєш, що в Україні йде війна. Бажаю всім українцям, щоб війна якомога швидше закінчилася і в кожному з ваших міст настав мир.

Коли я порівнював чемпіонат України з чемпіонатом Боснії, я прийшов до такого висновку — тут команди грають швидше. В Боснії дуже багато боротьби, багато дуелей під час матчу, стиків. Проти тебе грають доволі щільно. На мою думку на зараз, для мене, в цьому плані в Україні грати простіше, тому що є простір, є можливість та час для того, щоб щось створити та вигадати.

У Зорі є гарна, молода команда. На мій погляд – нам потрібно більше хоробрості під час гри, бути жорсткішими, більше вірити в себе. Ці якості допоможуть нам прогресувати. Важливо також і те, що якщо ти десь помилився, десь зіграв не так, як хотів, то потрібно не зупинятися, працювати далі, вірити в те, що в нас все вийде.

Власна мета на цей сезон? Я хочу показати Зорі все, на що здатен, показати кращого себе і зробити все від себе залежне, щоб допомагати команді здобувати результат", — наводить слова Андушича прес-служба клубу.

Нинішнього сезону Андушич провів шість матчів, у яких забив два м'ячі.

