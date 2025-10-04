Україна

Керманич Зорі прокоментував перемогу над Епіцентром.

Напередодні луганська Зоря обіграла кам’янець-подільський Епіцентр у гостьовому матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Епіцентр — Зоря 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "мужиків" Віктор Скрипник прокоментував виступ власної команди.

"Дуже задоволені, що перемогли сьогодні. Дуже добре знаю тренера Епіцентру. Вони завжди грають уперед. Складно грати проти них, але гол, який ми забили на самому початку поєдинку, напевно, заспокоїв нас. Грали по рахунку. Були можливості та простір для атак. Були дуже гарні шанси забити ще.

Головне, що здобули важку, але важливу для нас перемогу. Знаємо, над чим далі працювати. Зараз перерва, хлопці трохи відпочинуть та будемо готуватись до Динамо.

Це буде монотонна праця, яка не дуже сподобається гравцям. Будемо тренуватися інтенсивно, щоб якомога краще підготуватись до наступних матчів.

Завжди є спогади про ті стадіони, де ти колись грав як гравець, та про ті, де ти побував в якості тренера. Дуже приємно знаходитись у файному місті Тернопіль. Отримали ще більше задоволення сьогодні, тому що перемогли", — заявив український фахівець.

У наступному турі луганська Зоря прийматиме київське Динамо.