Захисник Руху прокоментував поразку від Кривбасу.

Напередодні в домашньому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух поступився криворізькому Кривбасу.

Рух — Кривбас 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Ростислав Лях прокоментував виступ власної команди.

"Ми пропустили після двох досить схожих моментів: не розібрались у штрафному майданчику, а Кривбас скористався своїми нагодами. Дуже прикро, адже у суперника фактично й не було більше моментів, але вони забили два голи і виграли цей матч, а ми поступились, хоча продемонстрували кращу гру.

Тренерський штаб добре розібрав суперника і ми були готовими до гри Кривбасу. Розуміли, як вони будуть діяти на полі і непогано з ними справлялись. Треба розібрати свої помилки і виправити їх, щоб не допускати у майбутньому.

Ми розуміли, що після перерви Кривбас гратиме на утримання рахунку, адже ми грали краще і мали моменти, щоб забити та ще більше нагнітали обстановку поблизу їхніх воріт.

На жаль, криворіжці досить швидко у другому таймі забили другий м’яч, що полегшувало їм задачу втримати переможний для себе результат — вони грали по рахунку.

Вважаю, що з кожним матчем Рух грає все краще й краще, але, на жаль, це поки що не відображається на наших результатах. Удома в нас було кілька хороших ігор, де ми повинні були здобувати кращі результати, але нам чогось не вистачає.

Ми не реалізовуємо багато хороших моментів, тоді як суперник використовує чи не єдиний напівмомент. Попереду ще багато матчів і я переконаний, що ми почнемо стабільно набирати очки і покращимо своє турнірне становище", — заявив український виконавець.

У наступному турі на львівський Рух очікує гостьове дербі проти Карпат.