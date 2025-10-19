Україна

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти житомирського Полісся (0:0).

"Полісся – дуже хороша команда. У них дуже хороший тренер, дуже добре налагоджена гра в атаці. Ми поважаємо їх. Сьогодні ми зосереджуємося на позитивних моментах. Дотримувалися своєї системи та організації. Я пишаюся своїми гравцями. Для нас це не проблема. Якщо грати так, то існує вірогідність втратити очки. Головне, що ми на правильному шляху. Попереду 7 матчів впродовж 20 днів – побачимо, що буде далі. На сьогодні я не надто засмучений. Одне очко – це не погано для нас. Продовжимо грати в Лізі конференцій.

Очеретько чудовий гравець. І гратиме ще краще – я в це вірю. Мені дуже подобається його робота для команди у фізичному плані. Він ще вчитиметься діяти з м’ячем, знаходити рішення в атакувальних ситуаціях. Але я дуже задоволений його прогресом. До того ж він мені подобається як людина. Я йому довіряю. Гадаю, він стане ще кращим. І, думаю, він один із тих, за ким майбутнє в збірній України.

Він отримав удар від іншого гравця, але рано щось казати. Він дістав ушкодження. Не знаю, що сталося, та він не міг грати в другому таймі, і ми зробили заміну. Однак з ним усе гаразд, він молодий, ми його оберігаємо, з ним усе добре. Фізично він мені подобається. Можливо, ми зможемо знайти кращі рішення з м’ячем, але без м’яча він мені подобається. Його робота на команду – чудова.

Присутність на трибунах у Варшаві на матчі збірних України та Азербайджану? Насамперед для мене це непросто, бо я також дуже поважаю збірну Азербайджану. Водночас я працюю тут і відчуваю себе частиною українського народу. Я підтримував Україну в тому матчі. Пишаюся своїми гравцями, вони дуже добре зіграли проти Ісландії, проти Азербайджану. Також хочу привітати Реброва – він зробив чудову роботу. Він може вивести команду на чемпіонат світу. Я – уболівальник збірної України. Вони показали дуже гарну гру. Справді, зараз їм непросто, бо щодня вони подорожують, грають в іншій країні. Це дуже складно емоційно. Але я щиро поважаю своїх гравців і всіх українських футболістів. У вас дуже хороша команда. Побачимо, що буде до плейоф.

Я поважаю тренера Полісся та їхній тренерський штаб. Я спілкувався лише з арбітром, я не говорив з ними ні про що. Але, якщо вони щось кажуть про нас, ми тут за Шахтар. Я захищаю своїх гравців, захищаю своїх тренерів. Я можу зробити все заради своїх гравців. Це одна сторона. З іншого боку, я дуже поважаю організацію Полісся, але є моменти, які мені не подобаються. Якщо вони так чинять, мені це не подобається, бо ми до них не зверталися. Але якщо говорять до нас, тоді ми можемо говорити з будь-ким.

Судді? Я не коментую", — наводить слова Турана прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Шахтар.