Максим Луньов, ФК Кривбас
31 жовтня 2025, 08:21
Одеський Чорноморець у своїх соціальних мережах оголосив про підписання контракту з півзахисником Максимом Луньовим.
Деталі угоди з 27-річним українцем не розголошуються, але відомо, що футболіст був у статусі вільного агента.
Останнім клубом Луньова був Кривбас, який він залишив минулого літа. Також він виступав за Зорю та Дніпро.
Минулого сезону Луньов провів 24 матчі, в яких відзначився однією гольовою передачею.
Після 12 турво Чорноморець набрав 30 очок і посідає друге місце у Першій лізі, відстаючи від Буковини на два бали.