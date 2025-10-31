Україна

Одеський Чорноморець у своїх соціальних мережах оголосив про підписання контракту з півзахисником Максимом Луньовим.

Деталі угоди з 27-річним українцем не розголошуються, але відомо, що футболіст був у статусі вільного агента.

Останнім клубом Луньова був Кривбас, який він залишив минулого літа. Також він виступав за Зорю та Дніпро.

Минулого сезону Луньов провів 24 матчі, в яких відзначився однією гольовою передачею.

Після 12 турво Чорноморець набрав 30 очок і посідає друге місце у Першій лізі, відстаючи від Буковини на два бали.