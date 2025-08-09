У другому за статусом дивізіоні України завершилися ще три матчі.
Буковина — Агробізнес, bukfc.com
09 серпня 2025, 19:42
У рамках другого туру української Першої ліги-2025/26 у суботу, 9 серпня, відбулися три поєдинки.
Вікторія у вольовому стилі впоралася з Черніговом.
Чернігів — Вікторія 1:2
Голи: Новіков, 9 — Євпак, 22, Книш, 24
Чернігів: Татаренко — Шумило (Шушко, 82), Фатєєв, Романченко, Картушов — Койдан, Шалфєєв (Сердюк, 46), Мироненко (Бибік, 84) — Порохня (Столярчук, 82), Новіков, Безгубченко (Кулик, 63)
Вікторія: Кучерук — Ульянов, Сасовський, Дудник, Рябий — Бойко (Новотрясов, 85), Паламар (Рябий, 63), Лебеденко — Сейтхалілов (Чернов, 63), Книш (Богунов, 76) — Євпак (Шпирьонок, 76)
Попередження: Шумило, Шушко — Сейтхалілов
Буковина вдруге поспіль зіграла внічию без голів.
Буковина — Агробізнес 0:0
Буковина: Каневцев — Стасюк, Карась, Безуглий, Морговський — Груша (Плакса, 60), Вітенчук (Кольцов, 37), Бойчук — Підлепенець (Кожушко, 60), Дахновський (Гончарук, 73) — Андрейчук (Тищенко, 73)
Агробізнес: Підківка — Гаврушко, Сидоренко, Зінь, Богославський — Толочко (Басовський, 88), Козак (Нижник, 77), Теплий (Павлюк, 65) — Сьомка (Богомаз, 65), Лень (Кузьмин, 88) — Войтіховський
Попередження: Кольцов — Войтіховський, Козак
Лівий Берег тричі відповів на один результативний удар Пробою.
Лівий Берег — Пробій 3:1
Голи: Гунічев, 63, Сіднней, 66, Криворучко, 75 — Палагнюк, 23
Лівий Берег (стартовий склад): Механів — Соколов, Якимів, Самар, Сіднней — Косовський, Дедух — Синиця, Гунічев, Шастал — Різник
Пробій (стартовий склад): Сердюк — Волинець, Радульський, Гаврилюк, Феліпович — Сікач, Харук, Борисевич, Оринчак — Сондей, Палагнюк
Нагадаємо, вчора Ворскла розібралася з ЮКСА.