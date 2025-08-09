У рамках другого туру української Першої ліги-2025/26 у суботу, 9 серпня, відбулися три поєдинки.

Вікторія у вольовому стилі впоралася з Черніговом.

Чернігів — Вікторія 1:2
Голи: Новіков, 9 — Євпак, 22, Книш, 24

Чернігів: Татаренко — Шумило (Шушко, 82), Фатєєв, Романченко, Картушов — Койдан, Шалфєєв (Сердюк, 46), Мироненко (Бибік, 84) — Порохня (Столярчук, 82), Новіков, Безгубченко (Кулик, 63)

Вікторія: Кучерук — Ульянов, Сасовський, Дудник, Рябий — Бойко (Новотрясов, 85), Паламар (Рябий, 63), Лебеденко — Сейтхалілов (Чернов, 63), Книш (Богунов, 76) — Євпак (Шпирьонок, 76)

Попередження: Шумило, Шушко — Сейтхалілов

Буковина вдруге поспіль зіграла внічию без голів.

Буковина — Агробізнес 0:0

Буковина: Каневцев — Стасюк, Карась, Безуглий, Морговський — Груша (Плакса, 60), Вітенчук (Кольцов, 37), Бойчук — Підлепенець (Кожушко, 60), Дахновський (Гончарук, 73) — Андрейчук (Тищенко, 73)

Агробізнес: Підківка — Гаврушко, Сидоренко, Зінь, Богославський — Толочко (Басовський, 88), Козак (Нижник, 77), Теплий (Павлюк, 65) — Сьомка (Богомаз, 65), Лень (Кузьмин, 88) — Войтіховський

Попередження: Кольцов — Войтіховський, Козак

Лівий Берег тричі відповів на один результативний удар Пробою.

Лівий Берег — Пробій 3:1
Голи: Гунічев, 63, Сіднней, 66, Криворучко, 75 — Палагнюк, 23

Лівий Берег (стартовий склад): Механів — Соколов, Якимів, Самар, Сіднней — Косовський, Дедух — Синиця, Гунічев, Шастал — Різник

Пробій (стартовий склад): Сердюк — Волинець, Радульський, Гаврилюк, Феліпович — Сікач, Харук, Борисевич, Оринчак — Сондей, Палагнюк

Нагадаємо, вчора Ворскла розібралася з ЮКСА.