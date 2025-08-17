Україна: Перша ліга

Керманич Ворскли підсумував матч проти Чорноморця в Першій Лізі.

Головний тренер Ворскли Олександр Бабич поділився своїми думками після матчу третього туру Першої ліги-2025/26.

Вчора, 16 серпня, полтавський клуб в Одесі протистояв місцевому Чорноморцю. Опоненти поділили очки, не порадувавши голами.

"Ми розуміли, що їдемо грати з міцною командою, яка ставить перед собою найвищі завдання. Вважаю ,що грамотно побудували цю гру. Розуміючи сильні якості суперника, перекрили зони. Відтак — багато моментів не виникало. З дисципліною гри в обороні у нас майже все добре, але з переходом в атаку ще є питання. Над цим нам ще належить попрацювати. Сьогодні всі віддавалися на сто відсотків. Ми будуємо конкурентоздатну команду, хоча розуміємо, ще будуть і спади. На результати будемо зважати вже після зимової паузи", — цитує Бабича офіційний сайт полтавської Ворскли.

Нагадаємо, "зелено-білі" мають сім очок і лідирують у турнірній таблиці другого за статусом дивізіону України. Наступними вихідними клуб із Полтави гостюватиме в сумської Вікторії (1/32 фіналу Кубка країни).