Україна: Перша ліга

Завершилися три поєдинки чергового туру в другому за статусом дивізіоні України.

У рамках третього туру української Першої ліги-2025/26 у суботу, 16 серпня, відбулися три матчі.

Металург і Поділля обмінялися голами в першому таймі, так і не виявивши сильнішого.

Металург — Поділля 1:1

Голи: Іродовський, 4 (пен.) — Лис, 16

Металург: Байда, Юречко, Костюченко, Червінський, Слюсарь (Клименко, 87), Савіцький, Місанов (Тузенко, 59), Зелінський (Кіріченко, 46), Іродовський (Біляєв, 87), Бандурін (Товкач, 82), Нехтій

Поділля: Пономаренко, Рудюк, Шкіндер, Ніколишин, Азізов (Савчук, 35), Козиренко, Гемега, Лис (Фальковський, 72), Сніжко (Баран, 72), Куліш (Савін, 64), Сітало (Шаврін, 46)

Попередження: Слюсарь, Савіцький, Кіріченко — Шкіндер, Гемега, Козиренко, Фальковський, Баран, Савчук

Результативний удар Романа Кузьмина з Агробізнеса виявився фатальним для Металіста.

Агробізнес — Металіст 1:0

Гол: Кузьмин, 45+2

Агробізнес: Підківка, Гаврушко, Зінь, Сидоренко, Слива, Лень (Палюх, 90+2), Толочко (Нижник, 84), Козак (Студенко, 90+2), Сьомка (Шмигельський, 75), Кузьмин (Павлюк, 84), Войтиховський

Металіст: Рибак, Порох, Оріховський (Шахмаєв, 80), Дігтяр, Шерстюк, Луців, Підручний, Ісаєнко (Горенко, 60, Луців, 87), Тепляков, Кайдалов (Вернаттус, 80), Приходько

Попередження: Лень, Гаврушко — Приходько, Порох

Чорноморець і Ворскла поділили очки, не порадувавши голами.

Чорноморець — Ворскла 0:0

Чорноморець: Аніагбосо, І. Когут (Рязанцев, 84), Жаржу, Скиба, Ракіцький, Осман (Сухар, 46), Габелок, Єрмаков (Романюк, 46), Скляр (Степовий, 89), М. Когут (Пшеничнюк, 84), Хобленко

Ворскла: Лавута, Шершень, Пріхна, Дмитрук, Татарков (Мишенко, 75), Чідомере (Поцхверія, 75), Семотюк, Дворовенко, Буренко (Андрущенко, 62), Байдал (Чібуезе, 75), Войцеховський (Сердюк, 90+2)

Попередження: Скиба, Хобленко, Габелок — Семотюк, Шершень, Татарков