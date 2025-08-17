Україна: Перша ліга

Відбулися матчі третього туру Першої ліги.

Сьогодні, 17 серпня, відбулися заключні матчі третього туру Першої ліги України.

У першому матчі Чернігів у гостях впевнено обіграв Прикарпаття з рахунком 3:0.

Перемогу "північним" принесли забиті м'ячі у виконанні В'ячеслава Койдана, який оформив хет-трик.

Прикарпаття-Благо — Чернігів 0:3

Голи: Койдан, 18, 54, 62.

У другій зустрічі ЮКСА та Фенікс-Маріуполь голів не забивали.

ЮКСА — Фенікс-Маріуполь 0:0

У третій грі Інгулець на своєму полі поділив очки з тернопільською Нивою. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Гості відкрили рахунок на 23 хвилині зусиллями Валентина Напуди, після чого наприкінці першого тайму Віталій Фарасєєнко зрівняв цифри на табло. На 82 хвилині господарі поля вийшли вперед завдяки голу Романа Волохатого, але на першій компенсованій хвилині цифри на табло зрівняв Радіон Посєвкін.

Інгулець — Нива 2:2

Голи: Фарасєєнко, 45+1, Волохатий, 82 — Напуда, 23, Посєвкін, 90+1.