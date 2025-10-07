Україна: Перша ліга

Колишній захисник Шахтаря та Карпат став асистентом нового головного тренера команди Олександра Рябоконя.

42-річний Микола Іщенко повернувся до Лівого Берега, але вже у тренерській ролі.

Як повідомляє офіційний сайт столичного клубу, Іщенко працюватиме помічником нового наставника команди Олександра Рябоконя.

Під час своєї ігрової кар’єри Іщенко виступав за Карпати, Шахтар, Іллічівець, Металіст, Сталь К та Верес. У складі донецького клубу став володарем Кубка УЄФА, дворазовим чемпіоном України, а також здобував Кубок і Суперкубок країни.

У 2021 році Іщенко грав за Лівий Берег у дебютному сезоні команди серед професіоналів, провівши 21 матч у Другій лізі та Кубку України. Завершив кар’єру у 2023 році, виступаючи за Штурм з Іванкова.

Тренерський шлях фахівець розпочав у штабі Юрія Максимова — працював асистентом у клубах Звягель, Дніпро-1 та Ворскла.