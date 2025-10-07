Україна: Перша ліга

На своєму новому місці відомий тренер змінив Андрія Гаврюшова.

Головний тренер Лісне Олександр Рябоконь став новим наставником Лівого Берега. Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Деталі угоди із 61-річним українцем не розголошуються. На своєму новому місці Рябоконь змінив раніше звільненого Андрія Гаврюшова.

До цього моменту Рябоконь з початку 2025 року очолював Лісне, де починав тренером-консультантом, а потім зайняв крісло наставника з літа цього року.

Після десяти дебютних турів у Другій лізі Лісне набрав 20 очок та посідає третє місце у групі А.

У свою чергу Лівий Берег набрав 13 очок після восьми матчів і йде на шостому місці у Першій лізі. Свій наступний матч "лебеді" проведуть проти Поділля – гра пройде завтра, 8 жовтня.