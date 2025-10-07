На своєму новому місці відомий тренер змінив Андрія Гаврюшова.
Олександр Рябоконь, ФК Лівий Берег
07 жовтня 2025, 17:20
Головний тренер Лісне Олександр Рябоконь став новим наставником Лівого Берега. Про це повідомляє прес-служба київського клубу.
Деталі угоди із 61-річним українцем не розголошуються. На своєму новому місці Рябоконь змінив раніше звільненого Андрія Гаврюшова.
До цього моменту Рябоконь з початку 2025 року очолював Лісне, де починав тренером-консультантом, а потім зайняв крісло наставника з літа цього року.
Після десяти дебютних турів у Другій лізі Лісне набрав 20 очок та посідає третє місце у групі А.
У свою чергу Лівий Берег набрав 13 очок після восьми матчів і йде на шостому місці у Першій лізі. Свій наступний матч "лебеді" проведуть проти Поділля – гра пройде завтра, 8 жовтня.