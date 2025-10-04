Україна: Перша ліга

Відбулися чергові матчі Першої ліги України.

Сьогодні, 4 жовтня, пройшло кілька матчів у рамках восьмого туру Першої ліги України.

Лідер чемпіонату Чорноморець впевнено переміг Пробій Городенка — 2:0. Голи Єрмакова та Миколи Когута гарантували одеситам три очки.

Пробій — Чорноморець 0:2

Голи: Єрмаков, 36, Когут, 60

Буковина не відстає від Чорноморця. Команда Чурілова з таким же рахунком перемогла Металіст. Відстань від Чорноморця до Буковини два очка.

Буковина — Металіст 2:0

Голи: Підлепенець, 32, Кожушко, 77

Третя команда чемпіонату Агробізнес розібралась із Металургом 3:0.

Агробізнес — Металург 3:0

Голи: Войтиховський, 43, 72, Козак, 48.

П'ята та шоста команди чемпіонату — тернопільська Нива та Лівий Берег — голів не забивали. Сухі нулі.

Лівий Берег — Нива 0:0

Команди, які борються за право залишитись в лізі, розіграли бойову нічию — 1:1.

Чернігів — Поділля 1:1

Голи: Порохня, 42 - Профатило, 7