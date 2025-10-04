Відбулися чергові матчі Першої ліги України.
Чернігів, фото Чернігів
04 жовтня 2025, 18:32
Сьогодні, 4 жовтня, пройшло кілька матчів у рамках восьмого туру Першої ліги України.
Лідер чемпіонату Чорноморець впевнено переміг Пробій Городенка — 2:0. Голи Єрмакова та Миколи Когута гарантували одеситам три очки.
Пробій — Чорноморець 0:2
Голи: Єрмаков, 36, Когут, 60
Буковина не відстає від Чорноморця. Команда Чурілова з таким же рахунком перемогла Металіст. Відстань від Чорноморця до Буковини два очка.
Буковина — Металіст 2:0
Голи: Підлепенець, 32, Кожушко, 77
Третя команда чемпіонату Агробізнес розібралась із Металургом 3:0.
Агробізнес — Металург 3:0
Голи: Войтиховський, 43, 72, Козак, 48.
П'ята та шоста команди чемпіонату — тернопільська Нива та Лівий Берег — голів не забивали. Сухі нулі.
Лівий Берег — Нива 0:0
Команди, які борються за право залишитись в лізі, розіграли бойову нічию — 1:1.
Чернігів — Поділля 1:1
Голи: Порохня, 42 - Профатило, 7