ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник восстановился после травмы.

Один из лидеров сборной Португалии Бернарду Силва восстановился после мышечной травмы и сможет сыграть против Сербии — утверждает L'Equipe.

Бернарду пропустил матч со сборной Ирландии, в котором его товарищи по команде смогли добыть лишь ничью, и даже не летал в Дублин. Однако в пятницу провел полноценную тренировку в общей группе и сможет сыграть против Сербии.

Матч лидеров группы А состоится 14 ноября в Лиссабоне. Начало в 21:45.