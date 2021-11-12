ЧМ-2022. Отбор
Полузащитник восстановился после травмы.
Бернарду Силва, Getty Images
12 ноября 2021, 21:21
Один из лидеров сборной Португалии Бернарду Силва восстановился после мышечной травмы и сможет сыграть против Сербии — утверждает L'Equipe.
Бернарду пропустил матч со сборной Ирландии, в котором его товарищи по команде смогли добыть лишь ничью, и даже не летал в Дублин. Однако в пятницу провел полноценную тренировку в общей группе и сможет сыграть против Сербии.
Матч лидеров группы А состоится 14 ноября в Лиссабоне. Начало в 21:45.