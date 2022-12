ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст не звертає увагу на промах Євро-2020.

Вінгер збірної Англії Букайо Сака, який є одним з лідерів команди на ЧС-2022 заявив, що готовий бити пенальті, якщо це доведеться.

Нагадаємо, що у фіналі Євро-2020 Сака не зміг забити точки у ворота збірної Італії у серії пенальті.

"Я впевнений у собі. Я забивав з пенальті за Арсенал. Тому якщо на чемпіонаті світу буде можливість прибити 11-метровий, зроблю це із радістю.

Промах у фіналі Євро? Я намагаюся рухатися далі. Я не зможу забути цей момент, він увійде до історії. Але те, що я приїхав сюди і забив три голи, підбадьорило мене.

Я завжди кажу, що кохання фанатів, яке я продовжую отримувати, дуже надихає мене і надає впевненості. Мені приємно це бачити", — розповів футболіст в інтерв'ю Four Four Two.