ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер Кадри розповів стосовно найближчих планів після завершення чемпіонату світу.

Головний тренер збірної Польщі Чєслав Міхнєвіч чітко висловився стосовно свого майбутнього у команді.

"Не планую відхід, бо вважаю, що виконую поставлені завдання.

Звісно, завжди може бути краще в усіх аспектах праці, проте якщо подивитися на те, як створюється нова збірна, то незабаром вона може добре функціонувати".

Важко не погодитися із тренером, бо саме за його недового правління поляки зуміли вперше з 1986 року вийти з групи на мундіалях, проте з якістю футболу у майбутньому потрібно щось робити та виправлятися.