Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

"Фурія Роха" починає відбірковий етап.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте визначився зі списком гравців, які будуть готуватися до матчів відбору на чемпіонат світу-2026. Про це повідомляє офіційний сайт Королівської іспанської футбольної федерації.

Загалом 64-річний фахівець викликав 25 футболістів.

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Давід Рая (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад).

Захисники: Дані Карвахаль, Дін Гюйсен (обидва – Реал Мадрид), Педро Порро (Тоттенгем), Робен Ле Норман (Атлетіко), Дані Вівіан (Атлетік), Пау Кубарсі (Барселона), Марк Кукурелья (Челсі), Алекс Грімальдо (Баєр).

Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті), Мартін Субіменді, Мікель Меріно (обидва – Арсенал), Фабіан Руїс (ПСЖ), Педрі, Гаві, Фермін Лопес (всі – Барселона).

Нападники: Альваро Мората, Хесус Родрігес (обидва — Комо), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Ферран Торрес, Дані Ольмо, Ламін Ямаль (всі – Барселона), Ніко Вільямс (Атлетік), Єремі Піно (Крістал Пелес).

Збірна Іспанії 4-го вересня зіграє на виїзді з Болгарією, 7-го вересня проти Туреччини.

Раніше Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Францією та Азербайджаном.