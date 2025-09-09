Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Джанні Де Б'язі претендує на роль наступника Фернанду Сантуша.

Джанні Де Б'язі є кандидатом на посаду головного тренера збірної Азербайджану, передає журналіст Ніколо Скіра.

Азербайджан — Україна. Анонс і прогноз на матч відбору ЧС-2026 09.09.2025

Азербайджанській національній команді потрібен новий керманич після звільнення Фернанду Сантуша. У домашньому матчі відбору ЧС-2026 проти України нею опікуватиметься Айхан Аббасов, головний тренер збірної Азербайджану U-21.

Де Б'язі вже працював з азербайджанцями. Під його керівництвом вони провели 39 поєдинків (10В, 8Н, 21П; 34:56) протягом понад трьох років (вересень 2020 — листопад 2023).

Раніше Джанні також очолював Депортіво Алавес, збірну Албанії, Удінезе, Торіно (х3), Леванте, Брешію, Модену, СПАЛ, Козенцу (х2), Карпі й Вастезе.