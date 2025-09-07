Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", представляє прев'ю поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу-2026, який відбудеться 9 вересня і розпочнеться о 19:00.

У другому для себе матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 національна збірна України зустрінеться на виїзді з Азербайджаном.

АЗЕРБАЙДЖАН — УКРАЇНА

ВІВТОРОК, 9 ВЕРЕСНЯ, 19:00. СТАДІОН ІМ. ТОФІКА БАХРАМОВА, БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВАСІЛІС ФОТІАС (ГРЕЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Перший матч у кваліфікації проти Франції, як і очікувалось, для команди Сергія Реброва навіть не іспитом став, а звичайним тестом. Випала нагода випробувати себе на тлі потужного суперника — ну то й добре. Поразка в підсумку нікого особливо не здивувала, а гра в другому таймі продемонструвала, що щось у цьому скликанні нашої збірної таки є, але чомусь це "щось" треба постійно кпиняти, аби розворушити.

У другому матчі ми зустрінемось з Азербайджаном, який згорів у ісландських вулканах із рахунком 0:5. І це вже не буде команда відомого португальського фахівця Фернанду Сантуша, який колись брав чемпіонат Європи із своєю національною збірною, але останній його досвід роботи в Польщі та Азербайджані — це жах. Із "трикольоровими" в підсумку тренер так і не здобув жодної перемоги за рік роботи й 11 зіграних матчів.

До України цю збірну готуватиме тренер збірної U-21 Айхан Аббасов, тож можуть бути певні нюанси, але загалом у суперників просто не було часу, щоб щось змінювати докорінно. Вони банально прилетіли до рідної країни пізніше, аніж це зробила команда Реброва, бо банально від Ісландії до Азербайджану летіти набагато довше, аніж від Польщі.

Якщо ж говорити в стратегічному вимірі, то наступні чотири матчі для України — це чотири фінали. І кожна потенційна втрата очок, чого б не хотілось бачити ні за яких обставин, може стати фатальною для нашого завдання з потрапляння на мундіаль. Якщо хочете, то й фантазії щодо першого місця в групі треба хоч якось підживлювати, тож потрібні виключно чотири перемоги. На менше в такій групі погоджуватись немає сенсу.

Для подолання Азербайджану в команди Реброва при цьому є все необхідне. Це вам не Франція, де треба було міркувати над кадровими прогалинами в нашому складі та думати, а чи не зіграти взагалі в п’ять захисників, щоб просто відбитись "на нуль"? Ні, тут треба буде виконувати набагато більш складне завдання — атакувати й розкривати щільну оборону суперників, які навіть проти Ісландії грати в п’ять захисників, а проти нас — так тим паче будуть.

Бо в Азербайджану просто немає гравців, які б грали, наприклад, на рівні АПЛ, як представники збірної України. Закордонний максимум наших суперників — це польський Мотор Люблін у особі нападника Рената Дадашова та німецький Кайзерслаутерн, який представляє його партнер по ланці атаки Махір Емрелі. Найбільш популярний клуб для вибору тренерського штабу при цьому, очевидно, — Карабах. Аж сім представників у всіх ланках, окрім півзахисту. Команда рівня Ліги чемпіонів, до речі, на відміну від наших представників УПЛ. Треба і над цим замислитись.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Сергія Реброва. Так, на перемогу України пропонується коефіцієнт 1,54, тоді як потенційний успіх Азербайджану оцінюється показником 6,50. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,20.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Решад Еюбов, в.о. головного тренера збірної Азербайджану:

"Звісно, ​​працювати у національній збірній Азербайджану – це велика відповідальність. У той же час дуже приємно. Якщо рішення ухвалено, то наш обов'язок – виконати покладене на нас завдання. Зробимо все можливе, щоб показати найкращий результат. Часу до завтрашнього матчу мало, але ми намагатимемося мобілізувати команду та гідно зіграти проти України".

Сергій Ребров, головний тренер збірної України:

"Я вважаю, що завтра буде важка гра. Я сподіваюся, цю прес-конференцію не будуть слухати наші гравці, тому що коли команда міняє тренера це може розслабити. Я не вважаю, що збірна Азербайджану дуже слабка.

Я дивився ваш перший тайм з Ісландією. Я не вважаю, що збірна Азербайджану зіграла дуже погано. Вона грала організовано, але, на жаль, не створювала моменти. Тому завтра, я впевнений, буде непроста гра. Сподіваюся і ми все зробимо, щоб гравці усе це розуміли і з першої хвилини розуміли, що тільки ми можемо зробити результат сьогодні.

Звісно, я був би щасливий, якби всі українські гранди грали у Лізі чемпіонів, але, на жаль, більша частина наших клубів мусить пройти 4 раунди кваліфікації, адже наш клубний коефіцієнт впав".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АЗЕРБАЙДЖАН : Махаммадалієв — Байрамов, Мустафазада, Бадалов — А. Гюсейнов, Кекчю, Абуллазада, Махмудов, Джафаркулієв — Ахундзада, Емрелі.

УКРАЇНА : Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Дубінчак — Ярмолюк, Очеретько, Судаков — Гуцуляк, Довбик, Назаренко.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались лише в товариські грі в лютому 2006 року (0:0).

ПОТОЧНА ФОРМА