Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

В Українській асоціації футболу посилаються на "технічні проблеми на боці приймаючої сторони в Баку".

Післяматчева пресконференція головного тренера збірної України Сергія Реброва після гри кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти Азербайджану (1:1) не була показана в прямому ефірі.

Трансляцію планували провести на офіційному YouTube-каналі Української асоціації футболу, однак вона була скасована одразу після фінального свистка.

Як повідомили в УАФ, технічні проблеми виникли на боці приймаючої сторони в Баку, що й унеможливило проведення прямої трансляції. У асоціації додали, що запис пресконференції буде опублікований окремо.

"Через технічні проблеми сервісів від приймаючою сторони в Баку, стрім з пресконференціі Реброва не відбувся", — йшлося у зверненні пресслужби УАФ до представників медіа.

Після двох зіграних турів у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року збірна України має в активі 1 очко та посідає третє місце в групі D.