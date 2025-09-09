В Українській асоціації футболу посилаються на "технічні проблеми на боці приймаючої сторони в Баку".
Сергій Ребров, Getty Images
09 вересня 2025, 22:39
Післяматчева пресконференція головного тренера збірної України Сергія Реброва після гри кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти Азербайджану (1:1) не була показана в прямому ефірі.
Трансляцію планували провести на офіційному YouTube-каналі Української асоціації футболу, однак вона була скасована одразу після фінального свистка.
Як повідомили в УАФ, технічні проблеми виникли на боці приймаючої сторони в Баку, що й унеможливило проведення прямої трансляції. У асоціації додали, що запис пресконференції буде опублікований окремо.
"Через технічні проблеми сервісів від приймаючою сторони в Баку, стрім з пресконференціі Реброва не відбувся", — йшлося у зверненні пресслужби УАФ до представників медіа.
Після двох зіграних турів у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року збірна України має в активі 1 очко та посідає третє місце в групі D.